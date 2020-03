Coronavirus: Positiv Getestete in Südtirol auf 52 angewachsen

Seit dem heutigen Dienstagmorgen beträgt die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen in Südtirol 52, da am Montag zu den bereits bestehenden 16 neue dazu gekommen sind. 2 Fälle wurden mittlerweile durch das nationale Istituto Superiore di Sanità in Rom bestätigt. Dies teilt der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit.Um einer Ansteckung zuvorzukommen, ist es von grundlegender Bedeutung, die Hygienerichtlinien einzuhalten, das heißt vor allem: Das Haus nur falls nötig verlassen, mehrmaliges gründliches Händewaschen am Tag und in persönlichen Kontakten einen Abstand von mindestens einem Meter einhalten.Besonders wichtig ist zu diesem Zeitpunkt auch, dass die Zutritte in den Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen eingeschränkt werden. Deshalb gilt es, die Besuche in den Krankenhäusern zu reduzieren: nur jeweils eine Person soll einen Patienten oder eine Patientin besuchen. Kinder, die ärztlich versorgt werden müssen, sollen nur von einer Person begleitet werden.Der Sanitätsbetrieb ersucht außerdem um Verständnis, wenn nicht dringende Leistungen und Visiten in Krankenhäusern verschoben werden müssen.Auch die Bürgerinnen und Bürger selbst können einen aufschiebbaren Termin einer bereits früher vereinbarten Untersuchung im Krankenhaus von zu Hause aus absagen, und zwar rund um die Uhr – und demnach auch am Wochenende – mit einem automatisierten Absagedienst per Telefon, der über alle Rufnummern der Landesvormerkstelle erreichbar ist.Grüne Nummer 800 751 751 von 8 bis 20 UhrHomepage www.provinz.bz.it/coronavirus

lpa