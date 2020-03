Coronavirus: Quarantäne-Haus in Gossensaß

In Gossensaß werden die Patienten bzw. Verdachtsfälle in der Villa „Soggiorno Montano“ untergebracht, einem Ferienhaus für Angehörige des Heeres. Bei Bedarf sollen landesweit in 80 (ehemaligen) Militärkasernen 6600 Plätze zur Verfügung stehen. In den Einrichtungen werden Patienten versorgt, die keine Angehörigen oder Freunde haben und daher Hilfe brauchen.Weitere Zentren sind u.a. in Roccaraso (Abruzzen), Tarent (Apulien), Trapani Birgi (Sizilien) und Decimomannu (Sardinien).Zivilschutz-Landesrat Arnold Schuler will, dass in Gossensaß nur Fälle aus Südtirol bei Bedarf untergebracht werden, und keine Fälle von außerhalb. Schuler wird am Dienstagabend bei einer Dringlichkeitssitzung im Rathaus den Gemeinderat über den aktuellen Stand informieren.

ansa/stol