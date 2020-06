Coronavirus-Reproduktionsfaktor unter 1 in ganz Italien

„Die Lockdown-Maßnahmen in Italien haben eine Kontrolle der SARS-CoV-2-Infektion ermöglicht“, hieß es im Schreiben des Gesundheitsministeriums. Auch nach der Abschaffung der Ausgangssperre am 18. Mai sei der Trend positiv.Einige Infektionsherde seien jedoch noch in einigen Regionen aktiv, daher sei die Epidemie noch nicht zu Ende, hieß es. Das Gesundheitsministerium riet zu Umsicht und zur „rigorosen Einhaltung“ der Sicherheitsvorkehrungen und der Abstandshaltung.Italien hat am Freitag einen leichten Rückgang bei der Zahl der täglichen Coronavirus-Toten verzeichnet. Von Donnerstag auf Freitag starben 85 Menschen nach einer Infektion mit SARS-CoV-2, während es in den vorangegangenen 24 Stunden 88 gewesen waren, teilte das Gesundheitsministerium mit.

apa