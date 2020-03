Coronavirus: Rückholaktion für 150 österreichische Touristen aus Italien

Die Maschine wird zuerst Rom und dann Venedig ansteuern und die Urlauber einsammeln, die nicht mehr aus dem Land gekommen sind, nachdem die Flug- und Zugverbindungen gekappt wurden.Nach der Landung in Wien-Schwechat und der Ankunft an ihren Wohnorten müssen die Betroffenen 14 Tage in selbstüberwachter Heimquarantäne verbringen, um sicherzugehen, dass von ihnen keine Infektionsgefahr mit SARS-CoV-2 ausgeht.

apa