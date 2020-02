Coronavirus: Schon über 2000 Todesopfer in China

In China sind nach offiziellen Angaben mehr als 2000 Menschen am neuartigen Coronavirus gestorben. Die Gesundheitskommission in Peking teilte am Mittwoch mit, die Zahl der Todesopfer sei im Vergleich zum Vortag um 136 auf nun 2004 gestiegen. Aus Sorge vor einer Einschleppung des Virus verhängte Russland eine zeitweise Einreisesperre für Chinesen.