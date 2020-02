Coronavirus: Sechstes Todesopfer in Italien

Die Frau starb im Krankenhaus der lombardischen Stadt Brescia, teilten die lombardischen Gesundheitsbehörden mit. Sie ist das fünfte Todesopfer in der Lombardei, in dem der Herd der Coronavirus-Epidemie lokalisiert worden war.Am Montagvormittag war bereits der Tod von 2 Männern in der Lombardei gemeldet worden. Dabei handelte es sich um einen 88-jährigen Mann, der in Caselle Landi verstorben ist, und um einen 84-Jährigen. Dieser kam im Krankenhaus von Bergamo ums Leben. Laut dem italienischen Zivilschutz ist die Zahl der Infektionsfälle auf 219 gestiegen.

apa