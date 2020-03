Coronavirus: Situation weiterhin ruhig – Schulen starten regulär

Am Sonntag vor einer Woche hatte Landeshauptmann Arno Kompatscher eine Notverordnung unterzeichnet, durch die das Risiko einer Ausbreitung der Infektionskrankheit Covid-19 minimiert werden sollte.Darin wurde verfügt, dass in der Woche vom Montag (24. Februar) bis zum Sonntag (1. März) öffentliche und private Einrichtungen der Kleinkindbetreuung (Kinderhorte, Kindertagesstätten, inklusive Betriebskindertagesstätten) geschlossen bleiben sollten.Zudem wurde für denselben Zeitraum die Unterrichtstätigkeit an der Freien Universität Bozen, der Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe Claudiana sowie des Konservatoriums Monteverdi ausgesetzt.Am heutigen Montag sind diese Einrichtungen und die Schulen nach ihrer Faschingsferienwoche befugt, ihre Tore wieder zu öffnen und ihre reguläre Tätigkeit wieder aufzunehmen.

liz