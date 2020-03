Coronavirus: Student aus Singapur in London angegriffen

Das teilte Scotland Yard am Freitag mit. Laut BBC hatte der Student angegeben, mit den Worten konfrontiert worden zu sein: „Ich will deinen Coronavirus nicht in meinem Land.“Die 15 und 16 Jahre alten mutmaßlichen Täter kamen später wieder auf freien Fuß. Gegen sie wird jedoch ermittelt. 2 weitere Verdächtige in dem Fall werden noch gesucht.Das Opfer hatte bei der Prügelattacke in der Shopping-Meile Oxford Street am 24. Februar der Polizei zufolge Verletzungen im Gesicht durch Schläge und Tritte erlitten.Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Erreger Sars-CoV-2 in Großbritannien stieg am Freitag auf 163 an.

apa/dpa