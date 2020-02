Coronavirus: Umfeldanalysen in Gröden durchgeführt, alle 4 Tests negativ

Zum bestätigten Fall des deutschen Touristen, der in Gröden Urlaub gemacht hat, teilt der Sanitätsbetrieb mit, dass die Umfeldanalysen gemacht wurden.Die anderen 4 Gäste, die sich mit der deutschen Reisegruppe in der Unterkunft aufgehalten hatten, wurden am gestrigen Freitagabend vorsorglich auf eine Infektion getestet und das Ergebnis fiel bei allen negativ aus.Die Unterkunft wurde sicherheitshalber vorerst geschlossen, die Eigentümerin befindet in häuslicher Isolation. Die kurze Aufenthaltsdauer des Touristen deutet darauf hin, dass die Ansteckung mit dem Coronavirus wahrscheinlich schon vor dem Aufenthalt in Gröden erfolgt ist.Zwischen 8 und 20 Uhr sind unter der Grünen Nummer 800 751 751 Auskünfte erhältlich.Informationen können auch der eigens eingerichteten, laufend aktualisierten Homepage des Sicherheit und Zivilschutzes entnommen werden. Dort sind Verordnungen, Antworten auf häufig gestellte Fragen und Richtlinien zur Vorsorge zu finden.

lpa/stol