Coronavirus: Veränderungen bei Veranstaltungen in ganz Südtirol

Hier die wichtigsten Meldungen im Überblick:Der für Donnerstag, 12. März 2020 angesetzte internationale Kongress zur Orts- und Stadtentwicklung im Bozner Merkantilmuseum ist abgesagt und auf unbestimmte Zeit verschoben.Der Arbeitskreis Südtiroler Mittel-, Ober- und Berufschullehrer (ASM) teilt mit, dass die für den 20. März in der Brixner Hofburg einberufene Mitgliederversammlung zur Feier des 65jährigen Verbandsjubiläumsauf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden muss.Das Theater im Hof in Bozen vermeldet 2 Absagen: Die Aufführungen „Sophie und die kleine Raupe“ (5.-7. März) und „So weit oben“ (12.-14. März) finden nicht statt.Die Vorstellungen von Luis aus Südtirol müssen verschoben werden. Die Südtirol-Tour mit insgesamt drei Terminen hätte vom 18. bis 20. März in Algund, Bozen und Brixen stattgefunden. Die neuen Termine stehen nun fest: 8. Mai im Forum Brixen (ausverkauft), 22. Mai im Kursaal Meran und am 5. Juni im Waltherhaus Bozen (ausverkauft). Leider war es nicht möglich, einen Ersatztermin in Algund zu finden, also wird der Termin im Kursaal Meran nachgeholt und zwar am 22. Mai. Alle Tickets bleiben für den neuen Termin im selben Theater gültig, die Tickets für Algund gelten für den 22. Mai in Meran. Die Termine in Bozen und Brixen sind bereits ausverkauft.Der 6. Mayrl Burger Day in Obereggen wurde verschoben. Bei dem Charity-Event werden für jeden verkauften Burger 2 Euro gespendet: ein Euro geht an die „Peter Pan“-Vereinigung, die krebskranken Kindern in Südtirol hilft, der andere an den Verein „Comedicus“, der wöchentliche Besuche in Krankenhäusern organisiert. Neuer Termin für den Burger Day ist der 21. März.Am Sonntag, 8. März wird das Violinkonzert Beethovens vom grandiosen Geiger Frank Peter Zimmermann mit der Streicherakademie Bozen aufgeführt. Ergänzt wird das Programm durch die Orchestersuite Nr. 2 von J.S. Bach, in welcher die Flötistin Chiara Tonelli den Solo-Part übernimmt sowie das Violinkonzert in g-Moll von Bach, das nach dem Cembalokonzert BWV 1056 transkribiert wurde. Bei der Veranstaltung muss ein Mindestabstand von einem Meter eingehalten werden. Das Konzert ist daher nur für maximal 250 Besucher zugänglich, die Abonnenten des Konzertvereins haben Vorrang. Normale Karten können bis zum Erreichen der maximalen Besucherzahl verkauft werden. Die Platzreservierungen sind aufgehoben, alle Besucher sind aufgefordert, den Sicherheitsabstand (zwei leere Sitze) zu nicht mit ihnen zusammenlebenden Personen einzuhalten. Das Saalpersonal wird Ihnen bei der Platzwahl behilflich sein, wir ersuchen um Ihr Verständnis.

