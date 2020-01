Coronavirus-Verdacht in Bari

In Bari wurde eine Frau, die sich in China aufgehalten hatte, in die Notaufnahme des örtlichen Krankenhauses gebracht. Die Frau litt unter anderem an Fieber und Husten.





Weil der Verdacht auf den Coronavirus im Raum steht werden nun alle nötigen Untersuchungen diesbezüglich gemacht. Bei der Frau soll es sich um eine Sängerin handeln, die kürzlich auf Tournee in China war und sich dabei auch in der chinesischen Stadt Wuhan aufhielt.Das neue Coronavirus soll zunächst von Tieren auf einem Markt in Wuhan übertragen worden sein, der mittlerweile geschlossen ist. Zwei neuen Studien zufolge könnten Schlangen und Fledermäuse Überträger sein.Insgesamt starben bereits 18 Menschen am Virus. Am Donnerstag vermeldete die Gesundheitsbehörde der nördlichen Provinz Hebei den ersten Toten außerhalb der betroffenen Provinz Hubei (siehe eigener Bericht)

stol