Coronavirus-Verdacht nach Tod von Urlauberin in Kärnten

Die Apartmentanlage wurde gesperrt, die Bewohner durften das Gebäude vorerst nicht verlassen. Sie werden ebenfalls untersucht. Die Behörden, auch die italienischen, versuchten nun herauszufinden, mit wem die 56-Jährige vor ihrem Tod Kontakt hatte.Zuvor waren nach dem Bekanntwerden zweier Corona-Fälle in Nordtirol noch am späten Dienstagnachmittag bzw. -abend in dem Innsbrucker Hotel, in dem eine infizierte Italienerin arbeitet, insgesamt 62 Personen getestet worden. 9 davon wurden unter Quarantäne gestellt, teilte das Land am Mittwoch auf APA-Anfrage mit. Auch aus dem engen sozialen Umfeld der Erkrankten mussten 3 Personen in Quarantäne.Alle 62 Getesteten wiesen einen guten Gesundheitszustand auf, hieß es. Jene 9, die unter Quarantäne gestellt wurden, hatten einen engen Kontakt zu der erkrankten Italienerin.

apa