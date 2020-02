Corona-Virus-Verdacht: Österreich stellt Zugverkehr nach Italien ein

Ein Eurocity, der in Venedig gestartet war und als Zielort München hatte, wurde am Sonntagabend am Grenzübergang Brenner gestoppt, weil 2 deutsche Frauen an Bord Fieber hatten.Die italienische staatliche Eisenbahngesellschaft hatte die ÖBB zuvor über die möglichen Fälle informiert. Bereits zu diesem Zeitpunkt war ein Teil des Zuges isoliert worden.Wie lange der Bahnverkehr ausgesetzt bleibt, sei noch nicht klar, sagte ein ÖBB-Sprecher am Abend. Die ÖBB werde in Absprache mit den italienischen Staatsbahnen über das weitere Vorgehen entscheiden.Nach Angaben der Deutschen Bahn wurden insgesamt 2 Züge, die von Italien nach München unterwegs waren, am Brenner gestoppt.Der Eurocity 86 und der Eurocity 1288 stünden nun auf der italienischen Seite der Grenze, sagte ein Bahnsprecher in Berlin.Auch Regionalzüge wurden angehalten.

dpa