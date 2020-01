Coronavirus: Verdachtsfälle auch in Südtirol

Auslöser für den Verdacht war die Tatsache, dass sich beide in den vergangenen 10 Tagen in China aufgehalten haben und am Mittwoch über Fieber klagen. Beide Personen wurden mit einem Rettungsfahrzeug unter Berücksichtigung der vom Ablaufprotokoll vorgeschriebenen Vorsichtsmaßnahmen (Schutzanzüge, Isolation) in die Infektionsabteilung des Landeskrankenhauses Bozen eingeliefert. Dort wurde eine genaue Anamnese vorgenommen. Rachen- und Mundabstriche der beiden Betroffenen gingen bereits an das zuständige Speziallabor in Rom.





„Wichtig ist festzustellen, dass es sich vorerst aufgrund der gegebenen Tatsachen um zwei Verdachtsfälle handelt, welche die vom Ablaufplan vorgegebenen Vorsichtsmaßnahmen ausgelöst haben. Bis zum Ergebnis der Analysen kann nicht von einer Infektion gesprochen werden“, betont der Südtiroler Sanitätsbetrieb in einer Presseaussendung. Zur Stunde finde eine Pressekonferenz statt.Erste parallel vom Südtiroler Sanitätsbetrieb vorgenommene Tests haben eine Grippeinfektion (Influenza A) ergeben, was die Wahrscheinlichkeit einer zusätzlichen Infektion durch das Coronavirus reduziert.Die engsten Kontaktpersonen und Mitbewohner der beiden Betroffenen werden zur Zeit vom Südtiroler Sanitätsbetrieb informiert und für eventuell grippeähnliche Symptome sensibilisiert.Zur Stunde wird bei einem dritten möglichen Verdachtsfall die Anamnese durchgeführt.

