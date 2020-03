Coronavirus-Fall an Uni Innsbruck

Bei der Prüfung der Medizinischen Universität in Innsbruck war ein Student anwesend, der später positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Die Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit an der Universität, Barbara Hoffmann-Ammann bestätigte den Fall gegenüber STOL.Im Hörsaal, der für 458 Personen ausgerichtet ist, befanden sich bei der Prüfung lediglich 71 Personen, der Abstand zwischen den Studierenden sei gewährleistet gewesen. Zudem habe sich der betroffene Studierende im obersten Bereich am Rande der Sitzreihen befunden.Sämtliche Teilnehmer er Prüfung wurden darüber in Kenntnis gesetzt. Die Universität hat derweil die Prüfungen und dergleichen vorerst komplett ausgesetzt. Studierende werden stets via Mail über die aktuellen Entwicklungen in Sachen Coronavirus auf dem Laufenden gehalten. Bereits vor einigen Tagen hat die Uni Innsbruck sämtliche öffentliche Lehrveranstaltungen abgesagt.

