Coronavirus: Was darf man und was nicht? Rufen Sie an!

Die Regelungen in Sachen Corona-Vermeidung werden fast im Tagestakt verschärft. Das verunsichert die Menschen, was noch erlaubt ist und was nicht. Antworten auf diese und andere Fragen gibt Christian Carli, Vorsitzender der Vereinigung der Ortspolizisten, am „Dolomiten“-Lesertelefon – am Freitag von 11 bis 13 Uhr unter der Telefonnummer 0471/92 54 02.