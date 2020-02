Coronavirus: Wie schützt man sich?

Dr. Richard Greil, Vorstand der Inneren Medizin am Salzburger Krankenhaus etwa erklärt im Video, welcher Mundschutz vor Viren schützt und welcher nicht.Wie bereits mehrfach berichtet, hat auch das italienische Gesundheitsministerium bezüglich des Coronavirus' folgenden „10-Punkte-Katalog“ übermittelt.Häufiges HändewaschenDen nahen Kontakt mit Personen, die an akuten Atemwegsinfekten leiden, meidenNicht in die Augen, Nase, oder Mund mit den Händen fassenMund und Nase im Falle von Niesen oder Husten bedeckenKeine antiviralen oder antibiotischen Medikamente einnehmen ohne ärztliche VerschreibungOberflächen mit Desinfektionslösungen auf Chlor- oder Alkoholbasis reinigenEine Maske nur dann tragen, wenn der Verdacht auf eine Erkrankung besteht oder erkrankte Personen gepflegt werdenProdukte „made in China“ und Pakete aus China sind nicht gefährlichIm Falle von Fieber oder Husten nach einem Aufenthalt in China, der weniger als 14 Tage her ist, kann die grüne Nummer 1500 (italienweit) oder in Südtirol die 800751751angerufen werdenHaustiere verbreiten das Coronavirus nicht

