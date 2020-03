Coronavirus: Zugänge in Gesundheitseinrichtungen reduzieren

Der Südtiroler Sanitätsbetrieb appelliert noch einmal an die Bevölkerung, die mehrfach veröffentlichten Verhaltensregeln zu beachten.Besonders wichtig ist zu diesem Zeitpunkt auch, dass die Besuche in den Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen eingeschränkt werden. Damit soll gewährleistet werden, dass die Gesundheitseinrichtungen und das Gesundheitspersonal selbst die Bürgerinnen und Bürger weiterhin bestmöglich versorgen können.Deshalb ist der Gang ins Krankenhaus zu vermeiden und Besuche in den Krankenhäusern zu reduzieren: nur eine Person pro Patient oder Patientin, Kinder sollen nur von einer Person begleitet werden.Der Sanitätsbetrieb bittet außerdem um Verständnis, wenn nicht-dringende Leistungen und Visiten verschoben werden müssen.

stol/lpa