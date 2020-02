Coronavirus: Zweiter Italiener infiziert

Der Mann befindet sich auf der Intensivstation des Krankenhauses von Codogno bei Mailand, teilten die lombardischen Gesundheitsbehörden in der Nacht auf Freitag mit.Der Patient sei nicht in China gewesen. Er sei jedoch mit aus von dort zurückgekehrten Italienern in Kontakt gewesen.Der Mann ist der zweite Italiener, der am Coronavirus erkrankt ist. Ein 29-Jähriger aus der Region Emilia Romagna hatte sich in der Krisenstadt Wuhan angesteckt. Weiters liegt ein chinesisches Ehepaar im römischen Krankenhaus „Spallanzani“. Das Touristenpaar, das sich seit 3 Wochen in dem auf Infektionskrankheiten spezialisierten Krankenhaus befindet, sei auf dem Weg der Besserung, teilten die Gesundheitsbehörden am Donnerstag mit.Für 19 Italiener die vor 2 Wochen aus Wuhan geflogen wurden, ging inzwischen am Donnerstagabend eine 2-wöchige Quarantäne zu Ende. Niemand wurde angesteckt.

apa