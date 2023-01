Coronazahlen in Südtirol weiter rückläufig

In der Woche vom 20. bis 26. Jänner kam es in Südtirol im Vergleich zur Vorwoche zu einer Verbesserung der Inzidenz pro 100.000 Einwohner (80,8). Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat um 9,4 Prozent abgenommen.Die Belegung der Betten auf den Normalstationen (3,8 Prozent) und der Intensivstation (0,0 Prozent) liegen unter dem italienweiten Durchschnitt.Auch im Trentino ist die Inzidenz pro 100.000 Einwohner (51,1) abgesunken. Ebenso konnte ein deutlicher Rückgang der Neuerkrankungen (minus 26,1 Prozent) gegenüber der Vorwoche verzeichnet werden.6,4 Prozent der Betten in den Normalstationen sind von Covid-19-Patienten belegt. Mit einer Belegung der Intensivstationen von 2,2 Prozent liegt das Trentino über dem nationalen Durchschnitt liegen.