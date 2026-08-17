Gegen 16 Uhr wurde Alarm geschlagen: Zwei Seilschaften polnischer Kletterer waren vom Unwetter überrascht worden und konnten ihren Weg nicht selbstständig fortsetzen, berichtet die italienische Tageszeitund „Alto Adige“.<BR \/><BR \/>Eine Seilschaft mit zwei Personen befand sich bereits auf dem Gipfel und saß dort aufgrund der Wetterbedingungen fest. Die zweite Seilschaft war am letzten Abschnitt der Kletterroute „Mamma e papà“, als der Blitz in die Felswand einschlug.<BR \/><BR \/>Dabei wurden ein Mann und eine Frau verletzt, wobei die Frau offenbar schwerere Verletzungen erlitt. Das Team des Notarzthubschraubers Aiut Alpin wurde zur Bergung alarmiert.<BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte brachten beide Seilschaften in Sicherheit. Die beiden verletzten Bergsteiger wurden mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Bozen geflogen. Die beiden unversehrten Begleiter wurden zum Passo Giau gebracht.