Der Fall nahm seinen Anfang, nachdem die Pustertalerin die Anzeige auf einem bekannten Online-Portal entdeckt und den angeblichen Vermieter kontaktiert hatte. Die Verhandlungen verlagerten sich anschließend auf einen Messenger-Dienst, wo der Mann unter falscher Identität auftrat. <BR \/><BR \/>Um Seriösität vorzutäuschen, verlangte er zunächst eine Ausweiskopie der Frau und übersandte ihr anschließend einen gefälschten Link, der missbräuchlich den Namen einer namhaften Vermietungsplattform trug.<BR \/><BR \/>Die Frau überwies daraufhin die geforderten 2.100 Euro Kaution und Miete auf das angegebene Konto. Doch sobald das Geld verbucht war, brach der Kontakt ab: Der Betrüger behauptete, keine Zahlung erhalten zu haben und blockierte die Betroffene komplett.<BR \/><BR \/><BR \/>Bei den anschließenden Ermittlungen gelang es den Carabinieri, den Kontoinhaber zu identifizieren und den Weg des Geldes lückenlos nachzuvollziehen. Um seine Spuren zu verwischen und eine Rückforderung zu erschweren, hatte der Tatverdächtige die Summe kurz nach dem Eingang über mehrere Teilüberweisungen auf ein ausländisches Bankkonto weitergeleitet.<BR \/><BR \/>Aufgrund der eindeutigen Beweislage wurde der 39-jährige Mann wegen Betrugs über elektronische Kommunikationsmittel bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.