Corvara: Junger Drogendealer festgenommen

Nachdem die Carabinieri im Gadertal vor Kurzem einen Kellner mit Drogen erwischt hatten, lag der Verdacht nahe, dass auch in Corvara der Drogenmarkt vor allem für Touristen florieren könnte.Um der Sache auf den Grund zu gehen, mischten sich vor allem die jüngeren Mitglieder der Carabinieri in das Apres-Ski- und Nachtleben.Am späten Donnerstagabend schlugen sie dann zu und stoppten einen jungen Saisonsarbeiter aus Bari. Bei der Durchsuchung seiner Unterkunft fanden die Carabinieri 170 Gramm Haschisch sowie 6 Gramm Marihuana und 1000 Euro Bargeld, das ohne Zweifel vom Verkauf der Drogen stammte.Der junge Arbeiter wurde festgenommen und in den Hausarrest überstellt.Auch bei den beiden Mitbewohnern des Festgenommenen, ebenfalls 2 Jugendliche aus Bari, wurden 90 Gramm Haschisch gefunden. Da die Menge jedoch geringer ist (45 Gramm pro Kopf), blieb es für die beiden bei einer Anzeige.

stol