Der einheimische Gleitschirmpilot wollte auf der Wiese unweit der Talstation der Kabinenbahn Boè landen, beim Landeanflug verfing sich der Gleitschirm jedoch an der Spitze des Kranarms. Der etwa 50-jährige Pilot blieb in gut 15 Metern Höhe in der Luft hängen.<h3>\r\nRettung mit Drehleiter<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1379685_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Freiwilligen Feuerwehren Corvara und Stern konnten mit der Drehleiter den Piloten unverletzt aus seiner misslichen Lage befreien. Im Einsatz standen auch die Carabinieri, die Bergrettung Alta Badia und das Weiße Kreuz.