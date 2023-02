Anwalt: „Cospito will seinen Protest fortsetzen“

„Die kritische Schwelle ist überschritten worden“

„Alfredo wird immer dünner, er hat 45 Kilo abgenommen“, so sein Verteidiger Flavio Rossi Albertini, nachdem er am Donnerstag seinen Mandanten im Mailänder Opera-Gefängnis getroffen hatte, wohin er am Montag aufgrund der besseren medizinischen Versorgung im Vergleich zu seinem eigentlichen Gefängnis in Sassari verlegt wurde. „Die Situation wird immer komplizierter und die kritische Schwelle ist überschritten worden. Alfredo ist fest entschlossen, weiterzumachen. Er ist sich aber bewusst, dass dies irreparable Folgen für seine Gesundheit haben wird“, sagte der Anwalt.Cospito (55) setzt sich dafür ein, dass das 41bis-Haftregime, das bisher Mafiabossen vorbehalten war, für alle Häftlinge in Italien abgeschafft wird. Internationale Menschenrechtsgruppen betonen, dass die Regelung, die eine fast vollständige Isolierung von der Außenwelt vorschreibt, unmenschliche Behandlungen vorsieht und die in der italienischen Verfassung verankerte Anforderungen an eine Rehabilitation nicht erfüllt.Der lombardische Regionalabgeordnete Michele Usuelli („+Europa/Radicali“) besuchte Cospito gestern in der Strafanstalt von Opera. „Wir haben eine halbe Stunde lang im Stehen gesprochen, mit einer Barriere zwischen uns. Cospito war ansprechbar und atmete normal. Er ist in der Lage, sich auf einen Dialog einzulassen“, so Usuelli.Senatorin Ilaria Cucchi (Grüne) wird Cospito am Freitag besuchen. Der Fall Cospito beschäftigt auch die Regierung in Rom. Außenminister Antonio Tajani warnte vor anarchistischen Protesten zur Unterstützung von Cospitos Hungerstreik. Der Staat lasse sich von anarchistischen Gewaltaktionen nicht einschüchtern, so Tajani.