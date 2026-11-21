Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Samstag berichtet, ist Schettino das Gefängnis am Freitagabend um kurz vor 20 Uhr verlassen. Der frühere Kapitän der „Costa Concordia“ war dort seit Mai 2017 inhaftiert. <BR \/><BR \/>Schettino war vor neun Jahren rechtskräftig zu 16 Jahren und einem Monat Haft verurteilt worden. Grund war das Unglück der „Costa Concordia“, die am 13. Jänner 2012 vor der Insel Giglio auf Grund gelaufen war. Bei dem Schiffsunglück kamen 32 Menschen ums Leben.<BR \/><BR \/>Die Entscheidung des Gerichts zur Freilassung Schettinos fiel nach einer eingehenden Prüfung seines Verhaltens während der Haft und seines Resozialisierungsverlaufs. <BR \/><BR \/>Seine Anwältin Francesca Carnicelli zeigte sich zufrieden: Aus ihrer Sicht seien alle Voraussetzungen für diese alternative Form des Strafvollzugs erfüllt gewesen. Die Bewertung durch die Mitarbeiter der Haftanstalt sei „äußerst positiv“ ausgefallen. Schettino habe sich auf den vorgesehenen erzieherischen und resozialisierenden Weg eingelassen, erklärte die Anwältin gegenüber der Nachrichtenagentur Ansa.<BR \/><BR \/>Die Bewährungshilfe bedeutet nicht, dass die Verurteilung aufgehoben ist: Schettino muss den noch ausstehenden Teil seiner Strafe außerhalb des Gefängnisses im Rahmen eines Programms zur sozialen Wiedereingliederung verbüßen. <BR \/><BR \/>Dieses wird vom zuständigen Amt für externe Strafvollzugsmaßnahmen überwacht. Hält er sich nicht an die Vorgaben, kann die Maßnahme widerrufen werden – und eine Rückkehr ins Gefängnis ist nicht ausgeschlossen.