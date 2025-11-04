<BR \/>Laut ersten Informationen hat ein Kaminbrand zur weiteren Ausbreitung des Feuers auf den Dachstuhl geführt. <BR \/><BR \/>Die Freiwilligen Feuerwehren von Corvara, St. Kassian, Abtei, Kolfuschg und Stern rückten umgehend aus und kämpften gegen die Flammen. Die Löscharbeiten dauerten bis drei Uhr morgens an. <BR \/><BR \/>Das Wohnhaus wurde erheblich beschädigt, das gesamte obere Stockwerk sei ausgebrannt. Verletzt wurde jedoch glücklicherweise niemand. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-72147587_gallery" \/>