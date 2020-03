Covid-19: Die Zahl der Geheilten in Südtirol

„Derzeit haben wir offiziellgeheilten Patienten. Es handelt sich dabei um den Südtiroler Patienten 1 aus Terlan“, so Raffl gegenüber STOL.„Es gebe sicher weitere Geheilte, allerdings sind diese noch nicht offiziell als geheilt eingestuft“, so der Experte weiter. Denn: „Die Kriterien, ab wann jemand als geheilt gilt, sind sehr genau definiert und auch streng.“Nachdem bei einem Covid-19-Patienten der Test erstmals wieder negativ ausfällt und aus dem Krankenhaus entlassen wird, muss er noch einmal 14 Tage in Quarantäne. „In dieser Zeit muss er dann mehrmals negativ getestet werden, nicht nur einmal, um als geheilt zu gelten. Der Test wird also innerhalb einer relativ langen Zeitspanne häufig wiederholt“, so Raffl.Das erklärt, warum die Zahl der offiziell Geheilten mit 1 derzeit sehr bescheiden ist. In Südtirol rollt die Coronavirus-Welle erst seit etwa 3 Wochen, viele prinzipiell geheilte Patienten müssen das Prozedere erst vollständig durchlaufen, damit sie in die Statistik der Geheilten aufgenommen werden können.In wenigen Tagen sei dann mit weiteren offiziellen Geheilten zu rechnen.Alle Artikel sowie die interaktiven Karten der Welt und Italiens mit allen aktuellen Zahlen in Sachen Coronavirus finden Sie hier

