Covid-19: Häufige Störungen des Geruchs- und Geschmackssinns

„Wir haben festgestellt, dass Patienten mit leichteren Symptome Störungen des Geruchs- und Geschmackssinns beklagen, wenn sie bereits auf dem Weg der Genesung sind. Bei Patienten, die im Krankenhaus liegen und also akutere Symptome haben, werden diese Störungen bereits in der Anfangsphase der Infektion gemeldet“, berichtete Galli.Die Ergebnisse der Studie wurden von der prestigereichen Fachzeitschrift „Clinical Infectious Diseases“ veröffentlicht. Einige Mediziner fordern bereits, Riechstörungen als Anzeichen für eine Ansteckung zu werten – und Betroffene in Quarantäne zu schicken.

apa/stol