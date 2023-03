Covid-19-Kommission: Maßnahmen gegen kommende Pandemien erforderlich

Internationale Koordinierung in bestimmten Bereichen erforderlich

Stärkung der bestehenden Labors und Einrichtungen, die auf die Sequenzierung des Virusgenoms spezialisiert sind, internationale Koordinierung von Maßnahmen wie Abholzung und Tierzucht, Transparenz bei der gemeinsamen Nutzung von Daten und Kommunikation: Dies sind einige der wichtigsten Maßnahmen, die von der Covid-19-Kommission der Accademia dei Lincei in einem Dokument genannt werden. Das Schreiben richtet sich an politische Entscheidungsträger, Gesundheitseinrichtungen, Forschungszentren, Wissenschaftler, die Presse und die breite Öffentlichkeit.„Wenn die Pandemie vorbei ist, ist die Versuchung groß, zum normalen Leben zurückzukehren. Dies ist jedoch der Zeitpunkt, an dem das gegenseitige Vertrauen und die Zusammenarbeit gestärkt werden müssen, einschließlich eines Verständnisses dafür, wie wissenschaftliche Erkenntnisse in die Politik einfließen können“, heißt es in dem Dokument. Dieses soll vor allem auf „vernachlässigte oder schwache Bereiche in den derzeitigen Plänen“ hinweisen.In dem Dokument wird auf den Bedarf einer internationalen Koordinierung von Maßnahmen gegen die Abholzung von Wäldern, die Ausweitung der Tierhaltung (insbesondere von Wiederkäuern), die Einschränkung der Wildtierernte, die Hygiene auf dem Lebensmittelmarkt und die Umstellung der Ernährung im Sinne der planetarischen Gesundheit hingewiesen. Außerdem müssten die Ursachen erforscht werden, welche die Auswirkungen von Zoonoseerregern auf den Menschen beeinflussen.Darüber hinaus wird im Dokument betont, dass koordinierte internationale Anstrengungen erforderlich sind, um die Überwachung von Covid-19 von einer umfassenden Falldatenerfassung auf eine integrierte Überwachung akuter Atemwegserkrankungen umzustellen. Dazu sollen auch einheitliche Strategien für gezielte Tests auf Influenza und SAarsCoV2 und viraler RNA-Probenahmen eingeführt werden.Einrichtungen für die biologische Überwachung und Genomsequenzierung von Viren und Bakterien sollten ebenfalls „gleichmäßig über die Welt verteilt werden“, wird abschließend gefordert.