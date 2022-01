Südtirol: Über 700.000 Corona-Kontrollen in 2 Jahren

In einer Sitzung des Provinzialkomitees für öffentliche Ordnung und Sicherheit am vergangenen Mittwoch wurde der Verlauf der Kontrollen zur Eindämmung der Ansteckungsgefahr durch Covid-19 in Südtirol geprüft – Über 700.000 Personen wurden in den vergangenen 2 Jahren kontrolliert, einige bestraft.