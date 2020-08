Covid-19: Primar Marc Kaufmann appelliert an die Eigenverantwortung

„Es passiert derzeit genau das, was alle erwartet haben – sowohl bei uns in Südtirol als auch in den benachbarten Ländern“, ergänzt der Präsident der Covid-19-Expertenkommission.„Das heißt, mit der Öffnung des gesellschaftlichen Lebens, mit der Öffnung der Grenzen, der Betriebe und der Wiederaufnahme des Tourismus hat auch das Virus wieder die Möglichkeit, sich zu verbreiten. Und genau das passiert gerade.“„Wenn aus den aktuell 10 Infizierten pro Tag wieder 50 werden, wird es im weiteren Verlauf wieder mehr Erkrankte und Schwererkrankte geben“, meint der Primar.

fm