Covid-19-Situation in Südtirol: 53 Tote, 910 Infizierte, 51 auf Intensivstation

Wieder hat das Labor für Mikrobiologie und Virologie des Südtiroler Sanitätsbetriebes hunderte von Abstrichen ausgewertet. Seit gestern bis heute (26. März) Morgen waren es 677. Davon waren 74 positiv.Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus Infizierten ist damit in Südtirol auf 910 gestiegen. Insgesamt wurden bisher vom Südtiroler Sanitätsbetrieb 7.744 Abstriche untersucht, die von 4.895 Personen stammten.Die Anzahl der auf den normalen Abteilungen der Krankenhäuser des Südtiroler Sanitätsbezirkes versorgten Covid-19-Patientinnen und Patienten beträgt nun 222. Weitere 59 Personen sind ebenfalls dort untergebracht und gelten als Verdachtsfälle.Intensivbetreuung benötigen 51 Patientinnen und Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind.Die Zahl der gestorbenen Personen, bei denen eine Infektion mit dem neuen Coronavirus festgestellt worden war, beträgt nun 53 und stieg somit seit gestern um 8.In amtlich verordneter Quarantäne befinden sich 3.215 Bürgerinnen und Bürger.Die Zahl der mit dem neuartigem Coronavirus infizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Südtiroler Sanitätsbetriebes beläuft sich nun auf 127.Die Anzahl der geheilten Covid-19-Patientinnen und Patienten ist angestiegen, und zwar um 5 Personen. Insgesamt gelten in Südtirol nun 50 Personen als geheilt.Der Südtiroler Sanitätsbetrieb unterstreicht, dass Corona-Schnelltests, die verstärkt von privaten Anbietern genutzt werden und mit denen Antikörper und Antigene festgestellt werden, kein Ersatz für einen im Labor durchgeführten Molekulartest sind.Diese Schnelltests beinhalten das Risiko eines falschen positiven oder negativen Ergebnisses. Ein falscher negativer Test kann den Betroffenen Sicherheit suggerieren und damit zur Verbreitung des Virus beitragen. Ein falscher positiver Test kann bei den Betroffenen unnötig Ängste und Befürchtungen schüren.Weder die Weltgesundheitsorganisation (WHO) noch das European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) erkennen diese Schnelltests als Alternative zum molekularen Labortest an. Ein Labortest ist nach wie der einzige gültige und anerkannte Weg zur Feststellung einer aktiven Infektion mit dem neuartigem Coronavirus.Trotzdem wird derzeit vom Südtiroler Sanitätsbetrieb überprüft, ob diese Antikörper- und Antigene-Tests unterstützend und flankierend zu den Labortests eingesetzt werden können.Untersuchte Abstriche seit gestern bis heute (26.März) früh: 677Positiv getestete Abstriche bis heute früh: 74Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 7.744Gesamtzahl der getesteten Personen: 4.895Gesamtzahl mit neuartigem Coronavirus infizierte Personen: 910Auf Normalstationen untergebrachte Covid-19-Patienten/Patientinnen: 222.Covid-19 Patientinnen und Patienten in Intensivbetreuung: 51Als Verdachtsfälle Aufgenommene: 59Gestorbene seit gestern bis heute früh: 8Gestorbene insgesamt: 53Personen in verordneter Quarantäne: 3.215Geheilte insgesamt: 50Positiv getestete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sanitätsbetriebes: 127

lpa/stol