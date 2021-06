Covid-Impfung schon ab 12 Jahren: Wann startet Südtirol?

Italien gibt grünes Licht für die BioNTech-Pfizer-Impfung an die 12- bis 15-Jährigen. Wann kommt diese Altersgruppe in Südtirol an die Reihe? Ein Kinderarzt geht davon aus, dass die Impfung im Herbst für Schüler zur Pflicht werden könnte. + Von Stephan Pfeifhofer