Rechtsanwalt Mauro Sandri hatte Landeshauptmann Arno Kompatscher wegen des Vorwurfs der Urkundenfälschung, des Betrugs und der Verbreitung falscher Nachrichten, die geeignet sind, die öffentliche Ordnung zu stören, angezeigt. <h3>\r\nAnzeige gegen Kompatscher war archiviert worden<\/h3>Es geht um Kritik an Covid-Maßnahmen. „Die Antigentests waren unzuverlässig. Das hat eine Expertenkommission bestätigt“, so Wirth Anderlan, der Sandri unterstützt. <BR \/><BR \/>Die Anzeige gegen Kompatscher war archiviert worden. Dagegen hatte Sandri Widerspruch eingelegt. Am Montag entscheidet das Gericht.