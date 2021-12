Covid-Patienten in Südtirols Spitälern meist jung und ungeimpft

Fast zehnmal so viele Ungeimpfte wie Geimpfte, gemessen am jeweiligen Anteil an der Gesamtbevölkerung, befinden sich in Südtirols Krankenhäusern in Behandlung. Die wenigen Geimpften mit schweren Covid-19-Verläufen seien fragile Patienten mit schweren Begleiterkrankungen und einem Abstand zur Impfung von über 200 Tagen, erklärt der Südtiroler Sanitätsbetrieb in einer Aussendung.