Covid: Südtirol wartet bei Schul-Erleichterungen auf Rom

Nachdem am Dienstag in der Sitzung der Landesregierung Erleichterungen bei den Sicherheitsprotokollen im Bildungsbereich grundsätzlich beschlossen und angekündigt wurden, hat Landeshauptmann Arno Kompatscher, der am Dienstag in Rom war, diesbezüglich auch Kontakt mit den zuständigen Regierungsvertretern aufgenommen, um die Umsetzung der beschlossenen Maßnahme abzustimmen.