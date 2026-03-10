Er trete in dieser Sache in den Ausstand, nehme ansonsten seine Aufgaben als Bürgermeister weiter wahr, teilte der Gemeinderat nach einer Sitzung mit.<BR \/><BR \/>Der Beschluss erfolgte, weil die Staatsanwaltschaft gut zwei Monate nach der Tragödie mit 41 Toten und mehr als 80 überwiegend Schwerverletzten Ermittlungen gegen Féraud aufgenommen hatte. Sie führt ein Strafverfahren unter anderem wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung.<BR \/><BR \/>Im Raum steht die Frage, ob Féraud seine Aufsichtspflicht verletzt hat. Er hatte kurz nach dem Brand eingeräumt, dass die Gemeinde die jährlich vorgeschriebene Brandschutzkontrolle in der Bar „Le Constellation“ seit 2019 nicht mehr durchgeführt hatte.