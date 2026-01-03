Das RFL-Team verfolgt die Lage und die Verlegung der Verletzten in der Schweiz und ins Ausland und arbeitet eng mit den Rotkreuz-Organisationen in Italien und Frankreich zusammen.<BR \/><BR \/>Für Angehörige von vermissten oder verletzten Personen wurde eine eigene Telefonlinie der regionalen Behörden eingerichtet:<BR \/><BR \/>Für Angehörige im Ausland: +41 848 112 117<BR \/><BR \/>Für Angehörige in der Schweiz: 0848 112 117<BR \/><BR \/>Sollten Familien mit Wohnsitz in Südtirol Schwierigkeiten haben, Informationen von den zuständigen Behörden zu erhalten, können sie sich zusätzlich an den RFL-Dienst des Italienischen Roten Kreuzes – Landeksomitee Bozen wenden: 0471 080808