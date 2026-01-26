Die italienische Regierung habe der Schweiz eine solche Zusammenarbeit bereits unmittelbar nach der Tragödie vorgeschlagen, das Angebot sei jedoch abgelehnt worden, hieß es in Rom. <BR \/><BR \/>Nach der Freilassung des Clubbesitzers gegen Kaution habe Meloni den Vorschlag nun erneut auf den Tisch gelegt, verlautete aus der Regierung in Rom. Meloni forderte erneut, ohne weitere Verzögerungen eine gemeinsame Ermittlungsgruppe einzusetzen, die auf die Erfahrung der italienischen Polizei zurückgreifen könne.<h3>\r\nAnhaltende Kontroversen über Verlauf der Ermittlungen in der Schweiz<\/h3>Bisher gebe es dazu keine positive Rückmeldung der Schweizer Behörden, hieß es. Eine solche Ermittlungsgruppe wäre nach Angaben der italienischen Regierung ein konkreter Schritt, um den Familien der Opfer und den Verletzten Gerechtigkeit zuzusichern.<BR \/><BR \/>Hintergrund des Vorstoßes sind anhaltende Kontroversen über den bisherigen Verlauf der Ermittlungen in der Schweiz. Kritisiert wird insbesondere, dass keine Obduktionen oder weitergehenden forensischen Untersuchungen der Todesopfer angeordnet wurden. Die ausgestellten Sterbeurkunden enthalten demnach keine konkreten Angaben zur Todesursache. Nach der Überführung der Leichname nach Italien ließ die Staatsanwaltschaft in Rom eigene Obduktionen durchführen.<h3>\r\nItalien sieht in Freilassung des Barinhabers „Beleidigung“<\/h3>Der Entscheid des Gerichts vom Freitag, den Barinhaber freizulassen, stelle eine schwere Beleidigung und einen weiteren Schmerz für die Familien der Opfer dar, hieß es in einer Mitteilung der italienischen Regierung vom Samstag. Meloni und Außenminister Antonio Tajani beschlossen am selben Tag, den italienischen Botschafter Gian Lorenzo Cornado in der Schweiz nach Rom zurückzurufen.<BR \/><BR \/>Gemäß der Mitteilung aus Rom hat Botschafter Cornado die Anweisung erhalten, sich umgehend mit Beatrice Pilloud, der für den Fall zuständigen Generalstaatsanwältin des Kantons Wallis, in Verbindung zu setzen und ihr die „tiefe Empörung“ der italienischen Nation über den Entscheid zu übermitteln.