Der Politiker, der in Mailand an der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele teilnimmt, wollte seine Grüße an die acht Personen überbringen, die noch auf der Intensivstation und in der Brandverletzten-Abteilung des Spitals behandelt werden, berichteten Medien am Freitag.<BR \/><BR \/>Im Zusammenhang mit der Brandkatastrophe von Crans-Montana treffen sich die Staatsanwälte von Sitten und Rom am 19. Februar in Bern zu einer technischen Sitzung. Dabei soll unter anderem die Bildung gemeinsamer Ermittlungsteams erörtert werden. Bei der Brandkatastrophe im Walliser Ferienort kamen in der Silvesternacht 41 Menschen ums Leben, darunter sechs italienische Minderjährige.