Am Stephanstag ereignete sich auf der Weinstraße zwischen Tramin und St. Josef am See gegen 22.15 Uhr ein Verkehrsunfall. In einer Kurve auf der Höhe des dortigen Campingplatzes prallte ein Pkw gegen die Straßenmauer. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1254765_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Zufällig vorbeifahrende Mitglieder der Suchhundestaffel sicherten die Unfallstelle und leisteten Erste Hilfe, ehe die Freiwillige Feuerwehr Tramin und das Weiße Kreuz eintrafen.<BR \/><BR \/>Anschließend wurde das Fahrzeuge geborgen, die Straße gesäubert und wieder für den Verkehr freigegeben.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1254768_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Tramin mit drei Fahrzeugen und 15 Mitgliedern, das Weiße Kreuz sowie die Carabinieri.