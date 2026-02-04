<BR \/><BR \/>Alarm geschlagen wurde am heutigen Mittwoch gegen 9.30 Uhr. Auf der Gsieser Straße hatte sich ein Verkehrsunfall mit zwei verwickelten Pkw ereignet. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1270434_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Freiwillige Feuerwehr Taisten, Weißes Kreuz und Carabinieri rückten zur Unfallstelle aus. Der genaue Unfallhergang ist unklar, die beiden Personen am Steuer der Autos zogen sich jedenfalls leichte Verletzungen zu – eine von ihnen musste zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht werden. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1270437_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>An den beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden – sie mussten abgeschleppt werden. Die Carabinieri haben die Erhebungen zu Unfallhergang und -ursache aufgenommen.