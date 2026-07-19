<BR \/> Ersten Informationen zufolge geriet ein Pkw auf der Südspur der MeBo zwischen Terlan und Eppan aus ungeklärter Ursache ins Schleudern, prallte gegen die Leitplanke und kam schließlich zum Stillstand. <BR \/><BR \/>Um 12.10 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Zur Unfallstelle rückten die Freiwilligen Feuerwehren Terlan und Nals sowie das Weiße Kreuz und die Straßenpolizei aus. <BR \/><BR \/>Im verunfallten Fahrzeug saßen zwei Personen mit italienischer Staatsbürgerschaft – eine davon wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht, die andere blieb unverletzt, berichteten die Einsatzkräfte. <BR \/><BR \/>Indes musste der betroffene Abschnitt der Südspur zu Beginn des Einsatzes komplett gesperrt werden, konnte aber innerhalb weniger Minuten wieder einspurig freigegeben werden. <BR \/><BR \/>Der Straßendienst und ein Abschleppwagen, um den Wrack abzutransportieren, standen ebenfalls im Einsatz. Die Staus, die sich im Laufe des Einsatzes gebildet hatten, lösten sich nach und nach auf. <BR \/><BR \/>Die Verkehrsmeldezentrale meldete Behinderungen und Staus auf dem betroffenen Abschnitt der Südspur der MeBo, zwischen Terlan und Eppan.