Am Donnerstagabend ist die Freiwillige Feuerwehr Auer zu einem Verkehrsunfall auf der Straße, die nach Tramin führt, alarmiert worden, berichten die Wehrleute. <BR \/><BR \/>Zwei Fahrzeuge waren zusammengeprallt, die beiden Lenker an Bord der Pkw haben sich beim Unfall leichte bzw. mittelschwere Verletzungen zugezogen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1243767_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Wehrleute versorgten die Verletzten gemeinsam mit den Kameraden des Weißen Kreuzes, sicherten die Unfallstelle ab, stellten den Brandschutz sicher und banden auslaufende Betriebsmittel. <BR \/><BR \/>Vor Ort waren auch die Ordnungshüter. Nach einer Stunde konnten die 15 Wehrmänner mit ihren zwei Fahrzeugen wieder in das Gerätehaus einrücken.