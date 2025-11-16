<BR \/>Am frühen Samstagnachmittag ereignete sich auf der Brennerstaatsstraße bei Gossensaß ein Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Gegen 14.30 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Gossensaß zum Einsatz aus.<BR \/><BR \/>Beim Eintreffen stellten die Einsatzleute fest, dass mehrere Personen in einem der Fahrzeuge – es handelt sich um einen Kombiwagen mit Anhänger – eingeklemmt waren.<BR \/><BR \/> Die Wehrleute befreiten die Verunfallten aus dem Fahrzeug und übergaben sie dem Weißen Kreuz zur Erstversorgung. Die Behörden waren ebenfalls vor Ort und nahmen die Erhebungen zum genauen Unfallhergang auf.