In St. Lorenzen ist es am heutigen Dienstag gegen 13.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Pkw sind aus bisher ungeklärten Gründen frontal miteinander kollidiert.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1264113_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Dabei wurden zwei einheimische Männer verletzt. Die Straße war etwa eine Stunde lang gesperrt. Das sorgte für Rückstau in beide Richtungen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1264116_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr von St. Lorenzen, das Weiße Kreuz von Bruneck und die Straßenpolizei.