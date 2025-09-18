<BR \/><BR \/>Ein Lieferwagen und ein Pkw waren an der Autobahneinfahrt in Vahrn aus ungeklärter Ursache zusammengeprallt. Gegen 6.20 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Vahrn alarmiert, die sofort zur Unfallstelle ausrückte. <h3>\r\nSüdtirolerin mittelschwer verletzt <\/h3>Die Einsatzkräfte stellten fest, dass der Pkw nach dem Zusammenprall mit dem Kastenwagen umgekippt und auf der Seite liegen geblieben war. Die Frau am Steuer des Autos zog sich dabei mittelschwere Verletzungen zu. <BR \/><BR \/>Sie wurde von den ebenfalls angerückten Sanitätern samt Notarzt vor Ort erstversorgt und anschließend ins Brixner Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Lieferwagens blieb hingegen unverletzt. Die Carabinieri haben die Erhebungen zum Unfallhergang aufgenommen.