Die Freiwilligen Feuerwehren Steinhaus und Luttach wurden um 15.09 Uhr zunächst wegen eines Unfalls mit eingeklemmten Personen alarmiert. Als die Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, stellte sich aber heraus, dass der Crash keine schwerwiegenden Folgen für die Beteiligten hatte. <BR \/><BR \/>Aus unbekannter Ursache waren ein Biker und seine Beifahrerin mit einem Pkw zusammengeprallt. Dabei zog sich die Frau auf dem Motorrad leichte Verletzungen zu, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Steinhaus in einer Aussendung. <BR \/><BR \/>Zur Unfallstelle rückten auch Carabinieri und Weißes Kreuz aus. Die Sanitäter kümmerten sich um die Leichtverletzte. Die Lenkerin des Pkw musste ebenfalls betreut werden – sie stand unter Schock. Die Feuerwehrleute räumten die Unfallstelle und die Behörden nahmen die Erhebungen zum genauen Unfallhergang auf.