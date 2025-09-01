Am Etschufer bei Borghetto, einer Fraktion von Avio im Trentino, ereignete sich am Sonntag der schwere Radunfall. Neben dem 86-Jährigen war auch ein 41-jähriger Deutscher in den Unfall verwickelt. Letzterer wurde vor Ort von den Sanitätern erstversorgt, verweigerte jedoch, ins Krankenhaus eingeliefert zu werden. <BR \/><BR \/>Im Trienter Spital auf der Intensivstation liegt hingegen der 86-Jährige, der beim Zusammenprall schwerste Verletzungen erlitten hatte. Mittels Notarzthubschrauber aus Verona wurde er ins Spital geflogen. Dort enthalten sich die Ärzte der Prognose. <BR \/><BR \/>Während der Rettungsaktion musste der Radweg im betroffenen Abschnitt gesperrt werden – in Einsatz stand auch die Freiwillige Feuerwehr von Avio.,